Саудовский клуб предлагал круглую сумму одному из самых авторитетных тренеров в истории
Жозе Моуринью (Фото:Жозе Моуринью via Instagram)
Авторитетный португальский специалист Жозе Моуринью отказался от работы в Саудовской Аравии.
Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, услугами тренера активно интересовался Аль-Хилаль.
Клуб из Ближнего Востока предлагал Моуринью 30 миллионов евро в год чистыми.
Португалец отклонил предложение, ведь нацелен на работе в Роме, с которой квалифицировался в Лигу Европы.
Ранее сообщалось, что Моуринью наказан за унижение футбольного арбитра.