Саудовский клуб предлагал круглую сумму одному из самых авторитетных тренеров в истории 29 июня, 13:31 Жозе Моуринью (Фото:Жозе Моуринью via Instagram)

Авторитетный португальский специалист Жозе Моуринью отказался от работы в Саудовской Аравии.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, услугами тренера активно интересовался Аль-Хилаль.

Клуб из Ближнего Востока предлагал Моуринью 30 миллионов евро в год чистыми.

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Португалец отклонил предложение, ведь нацелен на работе в Роме, с которой квалифицировался в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что Моуринью наказан за унижение футбольного арбитра.