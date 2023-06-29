Саудовский клуб предлагал круглую сумму одному из самых авторитетных тренеров в истории

29 июня, 13:31
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Жозе Моуринью (Фото:Жозе Моуринью via Instagram)

Жозе Моуринью (Фото:Жозе Моуринью via Instagram)

Авторитетный португальский специалист Жозе Моуринью отказался от работы в Саудовской Аравии.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, услугами тренера активно интересовался Аль-Хилаль.

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Клуб из Ближнего Востока предлагал Моуринью 30 миллионов евро в год чистыми.

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Португалец отклонил предложение, ведь нацелен на работе в Роме, с которой квалифицировался в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что Моуринью наказан за унижение футбольного арбитра.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Жозе Моуриньо

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