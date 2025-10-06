Моуринью не смог обыграть свою бывшую команду в топ-матче Португалии — как сыграли Трубин и Судаков

6 октября, 10:45
На Драгау голов не забивали (Фото: REUTERS/Pedro Nunes)

На Драгау голов не забивали (Фото: REUTERS/Pedro Nunes)

В центральном матче 8-го тура чемпионата Португалии Порту и Бенфика сыграли вничью 0:0.

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин стал одним из героев своей команды, несколько раз спасая лиссабонцев от гола.

Уже в компенсированное время хозяева могли вырвать победу, но удар Родригу Моры приняла на себя перекладина.

Также в стартовом составе Бенфики вышел другой украинец — Георгий Судаков, который провел 90 минут и был заменен перед финальным свистком.

Популярный статистический портал Whoscored поставил Трубину и Судакову одинаковую оценку — 6,8.

После ничьей Бенфика осталась на третьем месте, тогда как Порту возглавляет турнирную таблицу с 22 очками.

Дополнительной принципиальности противостоянию добавил тот факт, что нынешний главный тренер Бенфики Жозе Моуринью в 2002—2004 тренировал Порту, с которым выигрывал Лигу чемпионов.

Порту — Бенфика 0:0

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее украинский футболист Бенфики Георгий Судаков в своем Telegram-канале рассказал, что перед матчем фанаты Порту ночью устроили пиротехническое шоу под окнами отеля, где поселилась лиссабонская команда.

Также сообщалось, что Бенфику перед матчем с Порту атаковал вирус, симптомы обнаружили у нескольких игроков и главного тренер Жозе Моуринью.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Жозе Моуриньо Георгий Судаков Анатолий Трубин Бенфика Порту Чемпионат Португалии

