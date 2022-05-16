«Мой папа — Владимир Путин». Украинский футболист рассказал, как живет с фамилией российского диктатора 16 мая, 15:58 Цей матеріал також доступний українською Виктор Путин выступает в клубе четвертого дивизиона Польши Унии Тарнув (Фото:Виктор Путин via Instagram)

Украинский футболист польской Унии Тарнув Виктор Путин рассказал, как изменилась его жизнь после того, как его однофамилец российский диктатор Владимир Путин развязал войну в Украине.

В интервью Tribuna.com футболист рассказал, что после начала войны в Украине фамилия Путин стала токсичной, из-за чего теперь и ему иногда достается от фанатов, которые кричат в его адрес оскорбительные слова.

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«Стало больше агрессивных обращений и разговоров. Раньше было больше шуток и подколов на эту тему. С одной стороны, я понимаю людей. Даже сам, когда слышу эту фамилию, мне не очень комфортно. Но с другой стороны, хочется, чтобы люди понимали, что я не виноват в том, что у меня такая фамилия. Многие это осознают.

Когда в последнем матче уходил с поля и диктор сказал мою фамилию, то болельщики подхватили и начали скандировать: «Ruska ku*wa». Я понимаю их и не обращаю внимания. Я бы и сам так кричал. Сейчас эта фамилия не очень хорошая", — сказал Виктор.

Болельщики Унии наоборот поддержали Виктора и на одном из матчей вывесили баннер со словами «Не каждый Путин — это враг. Виктор, мы с тобой».

Впрочем, фамилия не мешает Виктору заниматься благотворительностью, где также случаются забавные истории: «Когда нам нужна какая-то амуниция и я звоню во Львов, то сразу идет проверка на свой-чужой. В них высвечивается, что звонит Виктор Путин. Спрашивают, что это за приколы: «А ну-ка, быстро говори: «Паляниця». Отвечаю: «Добра з медом паляниця».

Отцу Виктора повезло еще меньше — он полный тезка российского диктатора.

«Мой папа вообще Владимир Путин, то у него хватает историй. Ему также часто предлагают сменить имя и фамилию. Тем не менее не хотелось бы доводить до этого. Тем более, в его возрасте, но мы на эту тему с отцом не говорили», — добавил украинский футболист.

Ранее сообщалось, что бывший латвийский саночник Кристенс Путинс сменил свою фамилию из-за российского диктатора Владимира Путина.



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