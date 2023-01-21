«Я бы не хотел играть против него!». Легенда Манчестер Юнайтед с восторгом отреагировал на дебют Мудрика в Челси — видео 21 января, 18:29 Гарри Невилл сделал комплимент Мудрику за дебют (Фото:Гарри Невилл via Instagram)

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Гарри Невилл отреагировал на дебют украинского вингера Михаила Мудрика за Челси в матче 21-го тура английской Премьер-лиги против Ливерпуля (0:0).

Невилл прокомментировал дебют Мудрика в своем аккаунте в Twitter, отметив качественную игру украинца.

«Увидев игру Мудрика в течение 10 минут, я бы не хотел играть против него!», — написал Невилл.

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Мудрик появился на поле в матче с Ливерпулем на 55-й минуте, заменив Льюиса Холла.

Украинец активно вписался в игру и даже мог забить, однако с близкого расстояния пробил рядом со штангой.

Также Мудрик заработал на себе желтую карточку, когда его прорыв по флангу фолом остановил Джеймс Милнер.

Мудрик перешел в Челси из Шахтера за 100 млн евро, подписав контракт на 8,5 лет.

