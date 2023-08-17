«Эта команда ему больше подходила». Легенда Динамо назвал клуб, в который стоило перейти Мудрику вместо Челси 17 августа, 18:52 Лужный выступал за Арсенал в течение 1999−2003 годов (Фото:ФК Динамо)

Бывший защитник киевского Динамо и сборной Украины Олег Лужный поделился мыслями о решении Мудрика стать игроком лондонского Челси, который заплатил за украинца 100 млн евро.

По словам Лужного, Мудрик совершил ошибку, перейдя в Челси, в то время, как у него была возможность стать игроком другого лондонского клуба — Арсенала, сообщает Информатор.

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Легендарный футболист добавил, что футболисту стоило самому принимать решение по выбору клуба.

«Я смотрю реально на вещи. Его купили за такие деньги, значит он должен соответствовать тому уровню. Если Мудрик чувствует, что не тянет тот уровень, то он просто не должен был идти и играть в ту лигу. Можно было идти в условную Брешию или Дженоа и там поиграть. Зарекомендовал себя там, тогда можно было бы ехать в Англию.

Мудрик мне очень нравится как игрок. Я не знаю, чем он дышит внутри, какая у него там ситуация. Это другое дело. Ему стоило переходить тогда в Арсенал, эта команда ему больше подходила по стилю.

Не имеет значения, кто его убедил переходить в Челси. Если я игрок, то я сам принимаю решение, ни менеджеры клубов, ни агенты. Это мой выбор и моя ответственность", — отметил Лужный.

Следует отметить, что Лужный выступал за Арсенал на протяжении 1999−2003 годов.

Ранее сообщалось, что у Мудрика в Лондоне есть собственные диетолог и повар.