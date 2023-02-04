Мудрик стал худшим игроком Челси в матче английской Премьер-лиги по версии популярного портала

4 февраля, 12:22
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Мудрик был заменен после первого тайма (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Мудрик был заменен после первого тайма (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский вингер лондонского Челси Михаил Мудрик стал худшим игроком своей команды в матче 22-го тура английской Премьер-лиги против Фулхэма (0:0) по версии портала Whoscored.

Портал поставил Мудрику оценку 6, ставшую самой низкой в составе Челси. Такую же оценку получил игрок Фулхэма – Лейвен Курзава.

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Украинец впервые вышел в стартовом составе Челси, однако был незаметен на поле и не создал ни одного момента, поэтому был заменен уже после первого тайма.

Видео дня

whoscored.com
Фото: whoscored.com
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Мудрик перешел в Челси из Шахтера за 100 млн евро, что стало самым дорогим зимним трансфером в истории английской Премьер-лиги.

Украинец дебютировал за Челси в матче 21-го тура АПЛ против Ливерпуля (0:0).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Английская Премьер-лига Михаил Мудрик

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