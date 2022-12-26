Английский гранд предложил 60 млн евро с бонусами за звезду Шахтера — журналист 26 декабря, 22:46 Мудрик хочет перейти в Арсенал — журналисты (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Лондонский Арсенал сделал предложение Шахтеру в 40 млн евро плюс 20 млн евро в виде бонусов за переход ведущего полузащитника Шахтера Михаила Мудрика, сообщает журналист Фабрицио Романо.



В своем аккаунте в Twitter авторитетный инсайдер отметил, что украинская сторона хочет за 21-летнего футболиста «гораздо больше».

По его информации, английский клуб проведет переговоры с агентом игрока по поводу сделки, а сам Мудрик хочет перейти в Арсенал.

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Украинский журналист Игорь Цыганык на YouTube-канале Football Hub подтвердил наличие предложения со стороны лондонцев, но добавил, что его сумма держится в секрете.

«Но, как говорили люди, с которыми я общался, она очень достойная. Достаточно адекватная прописана и основная сумма, и бонусы», — заявил Цыганык.

Ранее директор по футболу Шахтера Дарио Срна дал понять, что дончане готовы продать Мудрика за сумму более чем 100 млн евро. Сам игрок остался недоволен интервью генерального директора клуба Сергея Палкина, который оценил его в 100 млн евро.