«Ожидали, что станет звездой». Британский журналист назвал чемпионат, в который может перейти Мудрик после провала в Челси 15 сентября, 14:50 Михаил Мудрик пока не может проявить себя в Челси (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Украинский вингер лондонского Челси Михаил Мудрик может продолжить карьеру в чемпионате Германии, продолжит неудачные выступления за английский клуб в этом сезоне, сообщил британский журналист Лиам Тьюми в подкасте на The Athletic.

Тьюми отметил, что игра Мудрика не оправдывает надежд Челси, который заплатил за украинца огромную сумму.

Журналист добавил, что к игроку есть интерес со стороны немецких клубов, где он наконец-то сможет открыть свой потенциал.

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«Я недавно общался с несколькими людьми, которые меня заверили — даже если и этот сезон будет неудачным для Мудрика в Челси, есть клубы, которые ждут его и готовы дать ему возможность показать свой талант, восстановить собственную ценность и уверенность в другом месте. Мне говорили о Бундеслиге как о потенциальном варианте. Учитывая его скорость и другие сильные стороны, это может быть хорошее сочетание.

В Челси ожидали, что Мудрик будет звездой. Но пока Мудрик и близко не на таком уровне. Сейчас больше складывается впечатление, что он не подходит этой команде", — сказал Тьюми.

Ранее украинский футболист лондонского Арсенала Александр Зинченко назвал причину провальных выступлений Мудрика за Челси, заявив, что на игрока оказывается большое давление.