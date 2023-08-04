«Он действительно большой талант». Защитник Шахтера назвал украинского футболиста, который может выиграть Золотой мяч 4 августа, 15:40 Тейлор прогнозирует Мудрику большое будущее (Фото:ФК Шахтер)

Защитник донецкого Шахтера Лукас Тейлор считает, что экс-игрок «горняков» Михаил Мудрик, который теперь выступает за лондонский Челси, добьется в карьер больших успехов.

Тейлор сделал смелый прогноз, что в будущем Мудрик может получить Золотой мяч, который вручают лучшему футболисту мира, сообщает FanDay.

«Да, он действительно большой талант. Я играл со многими хорошими игроками, но Мудрик другой и имеет невероятный менталитет.

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Я уверен, что он добьется большого успеха и когда-то поборется за Золотой мяч", — сказал Тейлор.

Мудрик перешел в Челси из Шахтера в январе 2023 года за 100 млн евро, став самым дорогим трансфером в истории украинского футбола.

Недавно в товарищеском матче с Брайтоном украинец забил дебютный гол за лондонский клуб.