«У меня есть личные диетолог и повар». Мудрик удивил своими особыми условиями в Челси 15 августа, 14:44 Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Украинский полузащитник лондонского Челси Михаил Мудрик рассказал, как поддерживает спортивную форму.

В интервью YouTube-каналу Бомбардир футболист признался, что у него есть личный диетолог, повар и тренер.

«У меня есть диетолог, повар, физио — он же личный тренер по легкой атлетике. Что изменил повар? Многое. Диетолог и повар связаны между собой.

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Первый делает план, второй воплощает его в жизнь. Футбол и достижение большой цели — это не только о том, как ты играешь в футбол. Очень много аспектов, на которые следует обращать внимание", — сказал Мудрик.

В том же интервью Мудрик признался, что получал угрозы после срыва перехода в Арсенал.