Мог стать героем. Мудрик испортил безумный шанс похоронить Ливерпуль на последних минутах матча — видео 14 августа, 11:56 Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

В первом туре АПЛ Челси сыграл вничью с Ливерпулем на Стэмфорд Бридж (1:1).

Изменить судьбу матча мог украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик, который вышел на поле на 81-й минуте.

Уже в добавленное арбитром время «синие» выбежали в острую контратаку, в результате которой Мудрик вышел один на один с голкипером. Однако переиграть Алисона и вырвать победу для Челси Михаилу не удалось.

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Ранее сообщалось, что Мудрик получил престижный игровой номер в Челси перед новым сезоном.