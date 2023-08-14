Мог стать героем. Мудрик испортил безумный шанс похоронить Ливерпуль на последних минутах матча — видео

14 августа, 11:56
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Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

В первом туре АПЛ Челси сыграл вничью с Ливерпулем на Стэмфорд Бридж (1:1).

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Изменить судьбу матча мог украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик, который вышел на поле на 81-й минуте.

Уже в добавленное арбитром время «синие» выбежали в острую контратаку, в результате которой Мудрик вышел один на один с голкипером. Однако переиграть Алисона и вырвать победу для Челси Михаилу не удалось.

Видео дня

https://twitter.com/mickydarlen/status/1690783077612843008
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Ранее сообщалось, что Мудрик получил престижный игровой номер в Челси перед новым сезоном.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   ФК Челси ФК Ливерпуль Михаил Мудрик

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