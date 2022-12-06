Зинченко опустился на второе место. Звезда Шахтера стал самым дорогим футболистом Украины 6 декабря, 20:43 Сообщалось, что Шахтер оценивает Мудрика в 100 млн евро (Фото:ФК Шахтер)

Звездный вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик стал самым дорогим футболистом Украины по версии портала Transfermarkt.



Стоимость 21-летнего игрока выросла сразу на 25 млн евро. Теперь она равняется 40 млн евро.

Мудрик обошел в рейтинге самых дорогих украинских футболистов полузащитника лондонского Арсенала Александра Зинченко, стоимость которого осталась на уровне 32 млн евро.

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На третьем месте в ранжире находится вингер киевского Динамо Виктор Цыганков. Его стоимость упала с 25 млн евро до 22 млн евро.

Сообщалось, что Шахтер оценивает Мудрика в 100 млн евро.

Позже сам Михаил признался, что был шокирован суммой, которую хочет получить за него клуб.