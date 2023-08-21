«Мы с вами в одной лодке»: Мудрик трогательно обратился к фанатам Челси после провального старта в АПЛ 21 августа, 17:56 Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Украинский футболист Челси Михаил Мудрик поблагодарил тех болельщиков, кто его поддерживает.

«Синие» проиграли в лондонском дерби Вест Хэму в рамках второго тура английской Премьер-лиги.

После поединка Мудрик опубликовал пост в Instagram-stories, в котором поблагодарил фанатов за поддержку.

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«Ребята, я просто хочу сказать, что ценю вашу поддержку. Мы с вами в одной лодке, вместе проигрываем и вместе побеждаем. Мой успех будет и вашим успехом», — написал Мудрик.

Фото: instagram.com/mmudryk10

Ранее сообщалось, что Почеттино после поражения Челси рассказал о главной проблеме Мудрика.

Напомним, украинец назвал главную проблему в лондонском клубе.