«Мы с вами в одной лодке»: Мудрик трогательно обратился к фанатам Челси после провального старта в АПЛ
Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Phil Noble)
Украинский футболист Челси Михаил Мудрик поблагодарил тех болельщиков, кто его поддерживает.
«Синие» проиграли в лондонском дерби Вест Хэму в рамках второго тура английской Премьер-лиги.
После поединка Мудрик опубликовал пост в Instagram-stories, в котором поблагодарил фанатов за поддержку.
«Ребята, я просто хочу сказать, что ценю вашу поддержку. Мы с вами в одной лодке, вместе проигрываем и вместе побеждаем. Мой успех будет и вашим успехом», — написал Мудрик.
Ранее сообщалось, что Почеттино после поражения Челси рассказал о главной проблеме Мудрика.
Напомним, украинец назвал главную проблему в лондонском клубе.