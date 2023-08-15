«Все стало на свои места»: Мудрик восхитился работой нового главного тренера Челси 15 августа, 17:03 Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Украинский нападающий Челси Михаил Мудрик охарактеризовал работу Маурисио Почеттино.

По словам футболиста, аргентинский специалист стал частью команды, что позитивно влияет на игровой процесс.

«С его приходом у команды все стало на свои места. Стало не так, как у нас было, а как в настоящей команде должно быть. У него есть умение общаться с футболистами и доносить свое мнение о том, что он желает от команды на поле.

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Не сказал бы, что у меня с ним слишком официальные отношения. Мы вместе смотрели 2-й тайм матча Барселона — Реал.

Или, например, когда у меня было МРТ, и я приехал позже на обед. Я сел есть, а он говорит: «Садись с нами, чтобы ты там один не сидел». Простые отношения. Мне кажется, и ему так проще, и футболистам от этого лучше", — рассказал Мудрик в интервью Бомбардир.

Напомним, Почеттино пришел в лондонский клуб по окончанию прошлого сезона.

Отметим, украинец назвал главную проблему в Челси.

Ранее сообщалось, что Мудрик удивил своими особыми условиями в Челси.