Мудрик — предпоследний. Британский ресурс назвал худший трансфер Челси в сезоне 7 апреля, 11:15 Мудрик перешел в Челси за 100 млн евро (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский новичок лондонского Челси Михаил Мудрик занял предпоследнее место в рейтинге трансферов «синих» в этом сезоне по версии Goal.com.

В рейтинге издания Мудрик оказался на предпоследнем, 14 месте. Худшим трансфером " синих" является форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, перешедший из Барселоны.

Источник отмечает, что первые три месяца Мудрика в Челси стали большим разочарованием, подчеркнув, что украинец не забил ни одного гола.

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Издание предположило, что Мудрик не готов к уровню английской Премьер-лиги.

Лучшим трансфером лондонского клуба назван Энцо Фернандес. Также в тройку лидеров попали Весил Фофана и Жоау Феликс.

Рейтинг трансферов Челси в сезоне 2022/2023:

1. Энцо Фернандес

2. Весли Фофана

3. Жоау Феликс

4. Бенуа Бадьяшиль

5. Чезаре Казадеи

6. Калиду Кулибали

7. Рахим Стерлинг

8. Нони Мадуэке

9. Марк Кукурелья

10. Денис Закария

11. Корни Чуквуэмека

12. Давид Фофана

13. Габриэль Слонина

14. Михаил Мудрик

15. Пьер-Эмерик Обамеянг

Ранее сообщалось, что Челси назначил Фрэнка Лэмпарда главным тренером клуба до конца сезона.