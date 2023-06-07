«Українською». Михаил Мудрик патриотично ответил на хейт от болельщика — фото
Мудрик (Фото:REUTERS/Toby Melville)
Вингер сборной Украины и лондонского Челси, который вошел в список лучших спринтеров АПЛ этого сезона, ответил на комментарий подписчика в социальной сети.
Под постом, в котором Мудрик подытожил первые полгода в лондонском клубе и поблагодарил за поддержку, один из читателей Михаила спросил, когда украинец забьет дебютный гол за Челси. Вопрос был задан на русском языке, на что незамедлительно отреагировал футболист.
«Когда забьёшь наконец?» — спросил болельщик.
«Українською», — ответил Мудрик.
В английской Премьер-лиге за Челси Мудрик сыграл 15 матчей, отдал две голевые передачи и ни разу не забил в ворота соперников.
Ранее сообщалось, что Михаил посетил теннисный матч Элины Свитолиной против Арины Соболенко.