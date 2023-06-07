«Українською». Михаил Мудрик патриотично ответил на хейт от болельщика — фото 7 июня, 17:25 Мудрик (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Вингер сборной Украины и лондонского Челси, который вошел в список лучших спринтеров АПЛ этого сезона, ответил на комментарий подписчика в социальной сети.

Под постом, в котором Мудрик подытожил первые полгода в лондонском клубе и поблагодарил за поддержку, один из читателей Михаила спросил, когда украинец забьет дебютный гол за Челси. Вопрос был задан на русском языке, на что незамедлительно отреагировал футболист.

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«Когда забьёшь наконец?» — спросил болельщик.

«Українською», — ответил Мудрик.

Фото: Instagram: mmudryk10

В английской Премьер-лиге за Челси Мудрик сыграл 15 матчей, отдал две голевые передачи и ни разу не забил в ворота соперников.

Ранее сообщалось, что Михаил посетил теннисный матч Элины Свитолиной против Арины Соболенко.