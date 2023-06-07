«Українською». Михаил Мудрик патриотично ответил на хейт от болельщика — фото

7 июня, 17:25
Поделиться:
Мудрик (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Мудрик (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Вингер сборной Украины и лондонского Челси, который вошел в список лучших спринтеров АПЛ этого сезона, ответил на комментарий подписчика в социальной сети.

Читайте также:
«Теплый привет». Мудрик отправил «сюрприз» российским оккупантам — фото

Под постом, в котором Мудрик подытожил первые полгода в лондонском клубе и поблагодарил за поддержку, один из читателей Михаила спросил, когда украинец забьет дебютный гол за Челси. Вопрос был задан на русском языке, на что незамедлительно отреагировал футболист.

Видео дня

«Когда забьёшь наконец?» — спросил болельщик.

«Українською», — ответил Мудрик.

Instagram: mmudryk10
Фото: Instagram: mmudryk10

В английской Премьер-лиге за Челси Мудрик сыграл 15 матчей, отдал две голевые передачи и ни разу не забил в ворота соперников.

Читайте также:
«Даже не переживаю из-за неудач». Мудрик ответил на критику за провальный сезон в Челси

Ранее сообщалось, что Михаил посетил теннисный матч Элины Свитолиной против Арины Соболенко.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Челси Михаил Мудрик

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X