«Даже не переживаю из-за неудач». Мудрик ответил на критику за провальный сезон в Челси 2 июня, 11:00 Михаил Мудрик не оправдывает ожиданий после перехода в Челси (Фото:REUTERS/Молли Дарлингтон)

Украинский футболист лондонского Челси Михаил Мудрик отреагировал на критику болельщиков.

Мудрик опубликовал сторис в Instagram, в котором поблагодарил тех фанатов, которые поддерживают его в непростой период и выразил уверенность, что придут лучшие времена.

Видео дня

«Я очень ценю вашу поддержку. И всегда буду ценить людей, которые не отворачиваются в темные времена. Потому что когда придут светлые времена, вы будете первыми, кому я скажу «спасибо».

С божьей помощью все получится. Я даже не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь. А для тех, кто никогда не сдается, рано или поздно приходят светлые времена.



С уважением, Михаил", — написал Мудрик.

Фото: Михаил Мудрик via Instagram

Следует отметить, что Челси по итогам сезона английской Премьер-лиги оказался вне топ-10 и не пробился в еврокубки, а Мудрик не сумел забронировать себе место в основе, не забив ни одного гола.

Ранее сообщалось, что Мудрик вошел в рейтинг самых провальных трансферов сезона по версии Goal/