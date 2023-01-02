Звезда Шахтера согласовал условия контракта с Арсеналом — журналист

2 января, 15:42
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Мудрик может подписать с Арсеналом 5-летний контракт (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Мудрик может подписать с Арсеналом 5-летний контракт (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Вингер донецкого Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик стал еще на шаг ближе к переходу в лондонский Арсенал, сообщает журналист Николо Скира.

По информации журналиста, Мудрик согласовал личные условия пятилетнего контракта с лондонским клубом.

Впрочем, переговоры между Шахтером и Арсеналом еще продолжаются, поскольку сторонам пока не удается договориться о цене трансфера.

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https://twitter.com/NicoSchira/status/1609329362083667968?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1609329362083667968%7Ctwgr%5E19234cd9d9641d7139bc45dd08361f2c0d6eef01%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fchampion.com.ua%2Ffootball%2F2023%2F01%2F01%2F919061%2Fmudryk-pohodyv-osobysti-umovy-kontraktu-z-arsenalom

Ранее сообщалось, что Шахтер отказался от предложения Арсенала продать Михаила Мудрика за более 62 млн евро.

Перед этим директор по футболу Шахтера Дарио Срна дал понять, что дончане готовы продать Мудрика за сумму более 100 млн евро.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы Арсенал (Лондон) Сборная Украины Михаил Мудрик

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