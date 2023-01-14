Выиграл конкуренцию у Арсенала. Челси договорился о переходе звезды Шахтера за 100 млн евро — журналист

14 января, 20:28
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Челси остается уговорить Мудрика (Фото:ФК Шахтер)

Челси остается уговорить Мудрика (Фото:ФК Шахтер)

Лондонский Челси договорился с донецким Шахтером о переходе полузащитника Михаила Мудрика, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации журналиста, Челси согласился заплатить Шахтеру за трансфер Мудрика 100 млн евро.

Челси остается согласовать личные условия с самим игроком, который до недавнего времени был близок к переходу к конкурентам "синих" - лондонский Арсенал.

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Ожидается, что Мудрик вылетит в Лондон в ближайшие часы.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1614318048940277760

Ранее сообщалось, что Шахтер отказался от предложения Арсенала продать Мудрика за более 62 млн евро.

После этого в борьбу за украинца вмешался Челси, который выразил готовность сделать официальное предложение по трансферу украинца, если тот ради « синих» откажется от перехода к «канонирам».

Перед этим директор по футболу Шахтера Дарио Срна намекнул, что дончане готовы продать Мудрика за сумму более 100 млн евро.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Трансферы Премьер-лига Украины Сборная Украины Английская Премьер-лига Михаил Мудрик

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