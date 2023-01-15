Шахтер озвучил информацию о переходе своей звезды в Челси на фоне слухов о сумме трансфера в 100 млн евро 15 января, 02:10 Челси обещает Мудрику место в стартовом составе — медиа (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Донецкий Шахтер сообщил, что его звездный полузащитник Михаил Мудрик, чей трансфер оценивается в 100 млн евро, близок к переходу в Челси.



В своем аккаунте в Twitter украинский клуб отметил, что его президент Ринат Ахметов и совладелец Челси Бехдад Эгбали обсудили 14 января переход футболиста в английскую команду.

Видео дня

Шахтер сообщил Мудрику, что если тот не согласится на переход в Челси, то не сможет покинуть клуб, заявил в своем YouTube-канале журналист-инсайдер трансферных новостей Фабрицио Романо.

По его информации, другой претендент на игрока, лондонский Арсенал, не мог гарантировать 100 млн евро за полузащитника, но украинская сторона имеет принципиальную позицию по поводу суммы сделки.

Согласно данным журналиста, Челси пообещал Мудрику, что сразу после перехода тот будет играть в стартовом составе лондонской команды.



Ранее сообщалось, что Шахтер отказался от предложения Арсенала продать полузащитника за более 62 млн евро.