Мудрик за 100 млн евро из Шахтера перешел в Челси и стал самым дорогим трансфером в истории украинского футбола 15 января, 16:56 Мудрик подписал контракт до 2030 года (Фото:ФК Челси)

Челси объявил о подписании украинского полузащитника Шахтера Михаила Мудрика.



Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, украинская сторона получит за футболиста 70 млн евро и еще 30 млн евро предусмотрены в виде бонусов.

Лондонский Челси заключил с 22-летним игроком контракт на восемь с половиной лет — до 30 июня 2030 года.

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Этот переход стал самым дорогим в истории украинского футбола, побив трансферный рекорд Андрея Шевченко в тот же Челси из Милана за 43,88 млн евро в 2006 году.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Шахтер сообщил Мудрику, который склонялся к переходу в лондонский Арсенал, что если тот не согласится на переход в Челси, то не сможет покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что Шахтер отказался от предложения Арсенала продать полузащитника за более 62 млн евро. Гарантировать 100 млн евро за полузащитника английский клуб не мог.

