Лидер сборной Украины стал почетным гражданином Краснограда 25 августа, 20:15 Михаил Мудрик (Фото:instagram.com/mmudryk10)

Игрок лондонского Челси Михаил Мудрик получил почетное звание.

Городской совет провел сессию, на которой принял решение отметить достижения украинского футболиста.

«На сессии городского совета единогласно поддержано решение о присвоении этого звания с вручением диплома и памятного знака Мудрику Михаилу Петровичу, украинскому футболисту, игроку лондонского Челси и сборной Украины, бронзовому призеру молодежного чемпионата Европы 2023 года в составе сборной Украины. Гордимся!», — сообщает официальный сайт города.

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Напомним, Мудрик родился в Краснограде Харьковской области. Михаил перешел из Шахтера в Челси в январе текущего года за 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что тренер лондонского клуба рассказал о травме Мудрика и сроках восстановления.

Отметим, украинец трогательно обратился к фанатам Челси после провального старта в АПЛ.