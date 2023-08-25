Лидер сборной Украины стал почетным гражданином Краснограда
Михаил Мудрик (Фото:instagram.com/mmudryk10)
Игрок лондонского Челси Михаил Мудрик получил почетное звание.
Городской совет провел сессию, на которой принял решение отметить достижения украинского футболиста.
«На сессии городского совета единогласно поддержано решение о присвоении этого звания с вручением диплома и памятного знака Мудрику Михаилу Петровичу, украинскому футболисту, игроку лондонского Челси и сборной Украины, бронзовому призеру молодежного чемпионата Европы 2023 года в составе сборной Украины. Гордимся!», — сообщает официальный сайт города.
Напомним, Мудрик родился в Краснограде Харьковской области. Михаил перешел из Шахтера в Челси в январе текущего года за 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что тренер лондонского клуба рассказал о травме Мудрика и сроках восстановления.
Отметим, украинец трогательно обратился к фанатам Челси после провального старта в АПЛ.