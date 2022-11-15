Украинская звезда Шахтера назвал клубы, которые пытались его подписать 15 ноября, 11:04 Мудрик близок к уходу из Шахтера (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик рассказал, какие клубы пытались его подписать этим летом.

Мудрик подтвердил интерес к нему со стороны трех европейских клубов и отметил, что нелегко пережил информационный поток со слухами о его возможном переходе, сообщает YouTube-канал Влады Седан.

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«Когда летом была трансферная сага, с этими слухами была такая голова — миллион звонков, обсуждений. Мне это так не понравилось, что я больше не хочу быть внутри этой кухни. Мне нужно коротко и по делу. Я разговаривал с тренерами Ниццы, Байера и Брентфорда», — сказал Мудрик.

Также 21-летний украинец рассказал, огорчился ли после того, как сорвался его трансфер в Брентфорд.

«Сейчас это очень хороший вопрос. Потому что тогда, когда не сросся с трансфером, я немного расстроился. Но, как видим — божий план лучше, чем мои мечты», — подытожил футболист.

Ранее сообщалось, что Мудрик близок к переходу в лондонский Арсенал, где выступает украинец Александр Зинченко.

Также была информация, что Мудрик может перейти в ПСЖ за 100 млн евро, тогда как Реал отказался от идеи приобретения украинца из-за высокой цены.