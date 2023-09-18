«Не похож на игрока за 100 млн евро». Популярный британский портал разнес Мудрика за провальный матч в АПЛ

18 сентября, 16:47
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Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Украинский вингер получил самую низкую оценку от портала Goal за матч против Борнмута (0:0) в пятом туре английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает Goal.com.

Издание оценило игру Мудрика на тройку из десяти. Более низкой оценки не получил ни один игрок Челси.

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Отмечается, что украинец совсем не соответствует цене, которую за него заплатил лондонский клуб.

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«Начал ярко, но исчез после того, как получил желтую карточку за неудачную борьбу с Максом Ааронсом. Его уверенность была подорвана, и это заметно. Был заменен после часа игры. Он совсем не похож на игрока за 100 млн евро», — говорится в описании.

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Ранее наставник Челси Маурисио Почеттино назвал компоненты в которых нужно добавить Мудрику.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Английская Премьер-лига Михаил Мудрик

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