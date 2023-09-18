«Не похож на игрока за 100 млн евро». Популярный британский портал разнес Мудрика за провальный матч в АПЛ 18 сентября, 16:47 Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Украинский вингер получил самую низкую оценку от портала Goal за матч против Борнмута (0:0) в пятом туре английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает Goal.com.

Издание оценило игру Мудрика на тройку из десяти. Более низкой оценки не получил ни один игрок Челси.

Отмечается, что украинец совсем не соответствует цене, которую за него заплатил лондонский клуб.

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«Начал ярко, но исчез после того, как получил желтую карточку за неудачную борьбу с Максом Ааронсом. Его уверенность была подорвана, и это заметно. Был заменен после часа игры. Он совсем не похож на игрока за 100 млн евро», — говорится в описании.



Ранее наставник Челси Маурисио Почеттино назвал компоненты в которых нужно добавить Мудрику.