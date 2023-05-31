Мудрик — чемпион. Украинский футболист получит золотую медаль Премьер-лиги 31 мая, 13:06 Мудрик (Фото:ФК Шахтёр)

Вингер лондонского Челси, который перешел в стан «синих» за 100 миллионов евро, стал чемпионом Украины вместе с донецким Шахтером.

Об этом сообщает официальный сайт «горняков».

Свою чемпионскую медаль также получит защитник Интер Майами Сергей Кривцов, который перешел туда этой зимой.

В этом сезоне в УПЛ за донецкий клуб Мудрик сыграл 12 матчей, забил семь голов и отдал семь результативных передач.

Видео дня

Напоминаем, что Кварцяный не включил Михаила в свой рейтинг лучших украинских футболистов современности.

Ранее английские журналисты пророчили Мудрику успех в Челси под руководством Почеттино.