Мудрик — чемпион. Украинский футболист получит золотую медаль Премьер-лиги

31 мая, 13:06
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Мудрик (Фото:ФК Шахтёр)

Мудрик (Фото:ФК Шахтёр)

Вингер лондонского Челси, который перешел в стан «синих» за 100 миллионов евро, стал чемпионом Украины вместе с донецким Шахтером.

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Об этом сообщает официальный сайт «горняков».

Свою чемпионскую медаль также получит защитник Интер Майами Сергей Кривцов, который перешел туда этой зимой.

В этом сезоне в УПЛ за донецкий клуб Мудрик сыграл 12 матчей, забил семь голов и отдал семь результативных передач.

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Напоминаем, что Кварцяный не включил Михаила в свой рейтинг лучших украинских футболистов современности.

Ранее английские журналисты пророчили Мудрику успех в Челси под руководством Почеттино.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   ФК Шахтер Михаил Мудрик

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