Мудрик поразил фанатов эффектным финтом и принял участие в голевой атаке Челси — видео

3 августа, 10:46
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Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский футболист лондонского Челси Михаил Мудрик принял участие в товарищеском матче против дортмундской Боруссии, который завершился вничью 1:1.

Мудрик вышел на замену на 22 минуте вместо Кристофера Нкунку, а в конце матча помог своему клубу забить гол и избежать поражения.

На 89-й минуте украинец исполнил штрафной удар, после которого голом отметился Мейсон Берстоу.

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https://twitter.com/ChelseaFC/status/1686940539029995521?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1686940539029995521%7Ctwgr%5Ef409c416f77d500000d942fc19df2d142df9cc8f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Ffootball%2F1000000085323-mudrik-vyshel-na-zamenu-v-pervom-tajme-matcha-s-borussie%2F

Также Мудрик в одном из эпизодов исполнил филигранный финт, эффектно приняв мяч, чем вызвал бурные овации публики.

Ранее Мудрик отметился дебютным голом за Челси, забив Брайтону в товарищеском матче.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Товарищеские матчи Михаил Мудрик

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