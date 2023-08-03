Мудрик поразил фанатов эффектным финтом и принял участие в голевой атаке Челси — видео 3 августа, 10:46 Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский футболист лондонского Челси Михаил Мудрик принял участие в товарищеском матче против дортмундской Боруссии, который завершился вничью 1:1.

Мудрик вышел на замену на 22 минуте вместо Кристофера Нкунку, а в конце матча помог своему клубу забить гол и избежать поражения.

На 89-й минуте украинец исполнил штрафной удар, после которого голом отметился Мейсон Берстоу.

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Также Мудрик в одном из эпизодов исполнил филигранный финт, эффектно приняв мяч, чем вызвал бурные овации публики.

Ранее Мудрик отметился дебютным голом за Челси, забив Брайтону в товарищеском матче.