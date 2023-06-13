Мудрик поразил своим поступком нового наставника Челси 13 июня, 09:39 Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Вингер лондонского Челси и сборной Украины Михаил Мудрик готов сыграть за молодежную команду страны на Евро-2023, чем впечатлил наставника лондонского клуба Маурисио Почеттино.

Об этом сообщает The Telegraph.

Мудрик таким образом хочет набрать свою лучшую форму и вернуть уверенность перед стартом нового сезона в английской Премьер-лиге.

В Челси поддержали такое решение футболиста, а наставник «синих» Маурисио Почеттино воспринял такое решение украинца с с особым энтузиазмом.

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Мудрик был вызван в основную сборную Украины на матчи отбора Евро-2024 и не проходит сбор с молодежной командой, но еще может попасть в официальную заявку на Евро-2023.

Молодежное Евро будет проходить с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии. Соперниками Украины на групповом этапе будут Румыния, Испания и Хорватия.

Накануне Мудрик отыграл 78 минут в товарищеском матче Украина — Германия, который завершился вничью 3:3.