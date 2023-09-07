«Можешь нормально попросить?». Мудрик резко ответил назойливому «охотнику» за автографом — видео

7 сентября, 12:35
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Михаил Мудрик (Фото:УАФ)

Михаил Мудрик (Фото:УАФ)

Футболист лондонского Челси Михаил Мудрик, который сейчас находится в расположении сборной Украины, пользуется большой популярностью у фанатов.

Перед матчами отбора на Евро-2024 сборная Украины поселилась в отеле в польской Тшебнице, где часто собираются болельщики, чтобы попросить автограф у своих любимых игроков.

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Один из фанатов, очевидно, был слишком настойчивым в своем желании получить подпись Мудрика, что не понравилось игроку Челси.

«Ты можешь нормально попросить, а не пихать мне в лицо», — возмутился Мудрик, после чего все же оставил свой автограф на футболке.

@markiian_kulyk #mudryk🇺🇦 #chelsea #ukraine🇺🇦 ♬ оригінальний звук - Markiian_Kulyk

Ранее сообщалось, что фанаты высмеяли Мудрика после провального матча Челси в АПЛ.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Челси Фанаты Болельщики Сборная Украины Михаил Мудрик

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