«Что-то не летная погода». Футболист сборной Украины потроллил празднование Дня победы в России

9 мая, 12:55
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В сезоне-2021/2022 Мудрик сыграл в составе Шахтера 19 матчей (Фото:ФК Шахтер)

В сезоне-2021/2022 Мудрик сыграл в составе Шахтера 19 матчей (Фото:ФК Шахтер)

Вингер донецкого Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик потроллил празднование Дня победы в России.

21-летний футболист опубликовал в сторис Instagram запись следующего рода: «Что-то сегодня не летная погода». К сообщению он прикрепил смайлик в виде улыбающегося колуна.

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Михаил Мудрик via Instagram
Фото: Михаил Мудрик via Instagram

Тем самым Михаил прокомментировал решение во многих российских городах, включая Москву, отказаться от авиапарада в День победы. Причиной этому была названа плохая погода.

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В сезоне-2021/2022 Мудрик сыграл в составе Шахтера 19 матчей, забил 2 мяча и сделал 9 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года.

Сообщалось, что английский Брентфорд предложил «горнякам» за Михаила 20 млн евро.

Ранее Мудрик высмеял российскую армию и сравнил ее с украинской.

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Теги:   Футбол Россия ФК Шахтер Сборная Украины День победы

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