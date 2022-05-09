«Что-то не летная погода». Футболист сборной Украины потроллил празднование Дня победы в России 9 мая, 12:55 Цей матеріал також доступний українською В сезоне-2021/2022 Мудрик сыграл в составе Шахтера 19 матчей (Фото:ФК Шахтер)

Вингер донецкого Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик потроллил празднование Дня победы в России.

21-летний футболист опубликовал в сторис Instagram запись следующего рода: «Что-то сегодня не летная погода». К сообщению он прикрепил смайлик в виде улыбающегося колуна.

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Фото: Михаил Мудрик via Instagram

Тем самым Михаил прокомментировал решение во многих российских городах, включая Москву, отказаться от авиапарада в День победы. Причиной этому была названа плохая погода.

В сезоне-2021/2022 Мудрик сыграл в составе Шахтера 19 матчей, забил 2 мяча и сделал 9 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года.

Сообщалось, что английский Брентфорд предложил «горнякам» за Михаила 20 млн евро.

Ранее Мудрик высмеял российскую армию и сравнил ее с украинской.

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