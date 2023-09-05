«Не рад тебя видеть». Михаил Мудрик остроумно потроллил Трубина в расположении национальной сборной Украины — фото

5 сентября, 08:27
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Мудрик (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

Мудрик (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

Главная команда страны провела первую тренировку перед сентябрьскими матчами против Англии и Италии в отборе к Евро-2024.

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В своем Instagram вингер сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик пошутил с новичка Бенфики Анатолия Трубина. Звездный украинец у себя в stories написал, что не рад снова видеть голкипера, но ничего не может с этим поделать.

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«Не очень рад тебя видеть, но что поделаешь», — написал Мудрик.

Instagram Мудрика
Фото: Instagram Мудрика

Напомним, что Трубин и Мудрик вместе защищали цвета донецкого Шахтера.

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На нашем сайте доступен полный состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2024.

Ранее сообщалось, что Мудрик поэтично прокомментировал первую тренировку Трубина в Бенфике.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Сборная Украины Михаил Мудрик Анатолий Трубин

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