«Не рад тебя видеть». Михаил Мудрик остроумно потроллил Трубина в расположении национальной сборной Украины — фото
Мудрик (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)
Главная команда страны провела первую тренировку перед сентябрьскими матчами против Англии и Италии в отборе к Евро-2024.
В своем Instagram вингер сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик пошутил с новичка Бенфики Анатолия Трубина. Звездный украинец у себя в stories написал, что не рад снова видеть голкипера, но ничего не может с этим поделать.
«Не очень рад тебя видеть, но что поделаешь», — написал Мудрик.
Напомним, что Трубин и Мудрик вместе защищали цвета донецкого Шахтера.
На нашем сайте доступен полный состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2024.
Ранее сообщалось, что Мудрик поэтично прокомментировал первую тренировку Трубина в Бенфике.