«Продаю его в Челси». Михаил Мудрик уверен, что Судаков после Евро-2023 может оказаться в лондонском клубе 3 июля, 09:14 Сборная Украины U-21 (Фото:УАФ)

Игрок молодежной сборной Украины и лондонского Челси прокомментировал свой гениальный пас на Георгия Судакова, благодаря которому команда Руслана Ротаня вышла вперед в игре против французов.

Мудрик заверил, что украинская сборная была лучше Франции и заслуженно победила. Также футболист отметил, что не против увидеть Судакова в футболке Челси в ближайшее время.

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«Сегодня мы были лучше, чем французы, сегодня мы радуемся, но только сегодня. Наша цель — выиграть кубок. Шаг за шагом.

Пас на Судакова? Обычно, всегда это было наоборот: он отдавал, я забивал. А теперь он забил пенальти, думаю, надо ему еще забить. Все для своего друга делаю, пусть только забивает. Я его продаю просто. Теперь ждать его в Челси? Было бы очень хорошо.

Мы сто процентов еще пересмотрим ту игру с Испанией. Это для нас будет как письмо, на котором все написано. Как нам будет лучше против них играть", — рассказал Мудрик в комментарии Суспільне спорт.

Напоминаем, что в среду, 5 июля, в полуфинале Евро-2023 сборная Украины U-21 сыграет против испанцев.

Также тренер молодежной сборной Украины прокомментировал победу над Францией в четвертьфинале турнира.

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