«Никогда не сомневайтесь во мне». Михаил Мудрик ответил болельщикам на хейт после игры против Северной Македонии 17 июня, 08:35 Мудрик (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

Вингер сборной Украины и лондонского Челси, который выполнил две голевые передачи во вчерашнем матче, прокомментировал свой результативный пас на Коноплю.

Также в послематчевом комментарии футболист заверил болельщиков, которые его критиковали, что им нужно верить в него.

«Во-первых, хочу сказать: „Никогда не сомневайтесь во мне“. Во-вторых, с Коноплей у нас и за Шахтер были такие моменты. Очень рад, что он забил гол, оказался в нужном месте в нужное время», — сказал Мудрик, передает Суспільне.

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Напоминаем, что Мудрик попал в список игроков, которые поедут на Евро U-21 с молодежной сборной Украины.

Михаил заявил, что не может отказаться от вызова в команду Ротаня.

Ранее сообщалось, что решение Мудрика поразило нового главного тренера Челси.