«Крилатим ґрунту не треба». Мудрик поэтично прокомментировал первую тренировку Трубина в Бенфике 13 августа, 09:52 Михаил Мудрик (Фото:Jon Durr-USA TODAY Sports)

Вингер сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик оценил первую тренировку Анатолия Трубина в составе португальской команды.

Под публикацией Трубина с тренировки Бенфики в Instagram Мудрик оставил комментарий, написав строчку из стихотворения Лины Костенко «Крила».

«Крилатим ґрунту не треба», — написал Мудрик.

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Голкипер ответил на комментарий, продолжив отрывок: «Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде поля…».

Фото: Instagram Трубина

Трубин подписал с португальским грандом контракт на пять лет.

Ранее Михаил Мудрик поздравил Анатолия Трубина с переходом в Бенфику.