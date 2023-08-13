«Крилатим ґрунту не треба». Мудрик поэтично прокомментировал первую тренировку Трубина в Бенфике
Михаил Мудрик (Фото:Jon Durr-USA TODAY Sports)
Вингер сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик оценил первую тренировку Анатолия Трубина в составе португальской команды.
Под публикацией Трубина с тренировки Бенфики в Instagram Мудрик оставил комментарий, написав строчку из стихотворения Лины Костенко «Крила».
«Крилатим ґрунту не треба», — написал Мудрик.
Голкипер ответил на комментарий, продолжив отрывок: «Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде поля…».
Трубин подписал с португальским грандом контракт на пять лет.
Ранее Михаил Мудрик поздравил Анатолия Трубина с переходом в Бенфику.