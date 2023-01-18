Готовится к матчу с Ливерпулем. Мудрик провел первую тренировку в Челси — видео 18 января, 16:58 Мудрик осваивается в новой команде (Фото:ФК Челси)

Украинский новичок лондонского Челси Михаил Мудрик провел первую тренировку в новом клубе.

Видео с тренировки Челси было опубликовано в Twitter-аккаунте Football Daily.

После подписания контракта Мудрик начал вместе с командой подготовку к матчу 21-го тура английской Премьер-лиги против Ливерпуля, который состоится 21 января.

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Вероятно, поединок против мерсисайдцев станет для украинца дебютным в составе лондонцев.

Мудрик перешел в Челси из Шахтера за 100 млн евро, подписав контракт на 8,5 лет. В лондонском клубе украинец будет зарабатывать более 112 тыс. евро в неделю.

Сообщалось, что 22-летний украинский футболист пришел на презентацию в Челси с флагом Украины.