Готовится к матчу с Ливерпулем. Мудрик провел первую тренировку в Челси — видео

18 января, 16:58
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Мудрик осваивается в новой команде (Фото:ФК Челси)

Мудрик осваивается в новой команде (Фото:ФК Челси)

Украинский новичок лондонского Челси Михаил Мудрик провел первую тренировку в новом клубе.

Видео с тренировки Челси было опубликовано в Twitter-аккаунте Football Daily.

После подписания контракта Мудрик начал вместе с командой подготовку к матчу 21-го тура английской Премьер-лиги против Ливерпуля, который состоится 21 января.

Видео дня

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Вероятно, поединок против мерсисайдцев станет для украинца дебютным в составе лондонцев.

https://twitter.com/footballdaily/status/1615669805813563392?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1615669805813563392%7Ctwgr%5Efcea1b20d472cb12cea80a9cc15b3ade003d426b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsportarena.com%2Fuk%2Ffootboll%2Fapl%2Fmudrik-proviv-pershe-trenuvannya-u-skladi-chelsi%2F

Мудрик перешел в Челси из Шахтера за 100 млн евро, подписав контракт на 8,5 лет. В лондонском клубе украинец будет зарабатывать более 112 тыс. евро в неделю.

Сообщалось, что 22-летний украинский футболист пришел на презентацию в Челси с флагом Украины.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Английская Премьер-лига Михаил Мудрик

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