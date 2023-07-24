«Это всего лишь 20%»: Мудрик красноречиво оценил свою карьеру в Челси 24 июля, 19:30 Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский футболист Челси высказался о своей игре за лондонский клуб.

По словам футболиста, который отметился дебютным голом за клуб, он лишь только начал раскрываться в команде.

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«Я счастлив за всю работу, которую проделал для того, чтобы забить этот гол.

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Это еще не весь мой потенциал. Это всего лишь 20%. Я чувствую себя хорошо, потому что играть под руководством нашего тренера Почеттино очень приятно, это доставляет удовольствие", — приводит слова Мудрика ESPN.

Напомним, Мудрик с легендами Челси представил новую изысканную форму в ретро-стиле.

Ранее сообщалось, что дебютный гол украинского вингера за Челси осчастливил главного тренера Брайтона.