«Я хочу, чтобы ты умер». Мудрик признался, что получал угрозы после срыва перехода в Арсенал

14 августа, 17:52
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Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Футболист Михаил Мудрик рассказал о хейте со стороны болельщиков Арсенала после перехода в стан Челси.

Украинский вингер заявил, что получал смертельные угрозы после очного поединка команд.

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«Я никому не жаловался, ничего не рассказывал, но люди считают, что писать «Я хочу, чтобы ты умер», «Не попадайся мне на глаза», это нормально. Очень много.

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Ты вообще впервые приезжаешь на такой стадион как Эмирейтс. Там очень много болельщиков, несколько десятков тысяч, они тебя освистывают. Что я сделал? Был в их клубе и перешел в Челси? Что я сделал этим болельщикам? Просто освистывают", — сказал Мудрик в интервью Бомбардир.

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Ранее украинский футболист назвал главную проблему в Челси.

Напомним, что Срна рассказал о разговоре с Ахметовым после рекордного трансфера Мудрика.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Челси Михаил Мудрик

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