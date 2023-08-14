«Я хочу, чтобы ты умер». Мудрик признался, что получал угрозы после срыва перехода в Арсенал 14 августа, 17:52 Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Футболист Михаил Мудрик рассказал о хейте со стороны болельщиков Арсенала после перехода в стан Челси.

Украинский вингер заявил, что получал смертельные угрозы после очного поединка команд.

«Я никому не жаловался, ничего не рассказывал, но люди считают, что писать «Я хочу, чтобы ты умер», «Не попадайся мне на глаза», это нормально. Очень много.

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Ты вообще впервые приезжаешь на такой стадион как Эмирейтс. Там очень много болельщиков, несколько десятков тысяч, они тебя освистывают. Что я сделал? Был в их клубе и перешел в Челси? Что я сделал этим болельщикам? Просто освистывают", — сказал Мудрик в интервью Бомбардир.

Ранее украинский футболист назвал главную проблему в Челси.

Напомним, что Срна рассказал о разговоре с Ахметовым после рекордного трансфера Мудрика.