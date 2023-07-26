«Это их проблемы». Мудрик резко ответил болельщикам на критику за провальный сезон 26 июля, 16:57 Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский вингер лондонского Челси ответил болельщикам, которые недовольны его игрой в прошлом сезоне, в котором он не забил ни одного гола за английский клуб.

Мудрик отметил, что у людей завышенные ожидания и добавил, что в паре с новичком Челси Николасом Джексоном в следующем сезоне покажет большую результативность, сообщает Evening Standard.

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«Если люди много ждут от кого-то, то это их проблемы. Потому что они это ожидают.

Посмотрите, мы с Джексоном впервые сыграли вместе. Только представьте, что мы можем сделать", — заявил Мудрик.

Недавно Мудрик отметился дебютным голом за Челси в товарищеском матче против Брайтона.