Мудрик в компании легендарного футболиста посетил финал теннисного турнира в Мадриде — видео

8 мая, 12:26
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Мудрик отвлекся от футбола (Фото:Скриншот видео)

Мудрик отвлекся от футбола (Фото:Скриншот видео)

Украинский вингер лондонского Челси Михаил Мудрик провел выходной в столице Испании.

Мудрик отправился в Мадрид, где посетил финальный матч теннисного турнира ATP 1000 между испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Ян-Леннардом Штруффом.

Камеры зафиксировали Мудрика на трибунах в компании звездных футболистов, среди которых – легенда мадридского Реала Рауль Гонсалес.

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Матч также посетили одноклубник украинца Жоао Феликс и защитник мадридского Атлетико Серхио Регилон.

https://twitter.com/rocachonda/status/1655262363174535168?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1655262363174535168%7Ctwgr%5Ee0bfc6ec796095b1f67b6cf8896e23541f4a1af0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffootball24.ua%2Fru%2Fmudrik_v_kompanii_legendy_reala_posetil_final_tennisnogo_turnira_v_madride_n771801%2F

Кадрами с матча Мудрик также поделился в своем аккаунте в Instagram.

https://twitter.com/ukrtennis_eng/status/1655496471003688962

Сама игра завершилась победой Алькараса - 6:4, 3:6, 6:3.

Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик, экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко и защитник Арсенала Александр Зинченко вместе побывали на благотворительном концерте группы Океан Эльзы в Лондоне.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Теннис Мадрид Михаил Мудрик

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