Мудрик в компании легендарного футболиста посетил финал теннисного турнира в Мадриде — видео 8 мая, 12:26 Мудрик отвлекся от футбола (Фото:Скриншот видео)

Украинский вингер лондонского Челси Михаил Мудрик провел выходной в столице Испании.

Мудрик отправился в Мадрид, где посетил финальный матч теннисного турнира ATP 1000 между испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Ян-Леннардом Штруффом.

Камеры зафиксировали Мудрика на трибунах в компании звездных футболистов, среди которых – легенда мадридского Реала Рауль Гонсалес.

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Матч также посетили одноклубник украинца Жоао Феликс и защитник мадридского Атлетико Серхио Регилон.

Кадрами с матча Мудрик также поделился в своем аккаунте в Instagram.

Сама игра завершилась победой Алькараса - 6:4, 3:6, 6:3.

Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик, экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко и защитник Арсенала Александр Зинченко вместе побывали на благотворительном концерте группы Океан Эльзы в Лондоне.