Мудрик в компании легендарного футболиста посетил финал теннисного турнира в Мадриде — видео
Мудрик отвлекся от футбола (Фото:Скриншот видео)
Украинский вингер лондонского Челси Михаил Мудрик провел выходной в столице Испании.
Мудрик отправился в Мадрид, где посетил финальный матч теннисного турнира ATP 1000 между испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Ян-Леннардом Штруффом.
Камеры зафиксировали Мудрика на трибунах в компании звездных футболистов, среди которых – легенда мадридского Реала Рауль Гонсалес.
Матч также посетили одноклубник украинца Жоао Феликс и защитник мадридского Атлетико Серхио Регилон.
Кадрами с матча Мудрик также поделился в своем аккаунте в Instagram.
Сама игра завершилась победой Алькараса - 6:4, 3:6, 6:3.
Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик, экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко и защитник Арсенала Александр Зинченко вместе побывали на благотворительном концерте группы Океан Эльзы в Лондоне.