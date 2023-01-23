Переход Мудрика в Челси стал самым дорогим зимним трансфером в истории английской Премьер-лиги 23 января, 20:23 Мудрик дебютировал за Челси в матче с Ливерпулем (Фото:ФК Челси)

Переход звезды сборной Украины Михаила Мудрика из донецкого Шахтера в лондонский Челси за 100 млн евро стал самым дорогим зимним трансфером в истории английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает FourFourTwo.

Мудрик сдвинул с первого места ван Дейка, который в январе 2018 года перешел из Саутгемптона в Ливерпуль за 84,5 млн евро.

Третье место в рейтинге самых дорогих зимних трансферов теперь занимает Эмерик Лапорт, который также в январе 2018 года перешел из Атлетико в Манчестер Сити за 65 млн евро.

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Топ-10 самых дорогих трансферов в истории АПЛ:

1. Михаил Мудрик (Шахтер → Челси – 100 млн евро)

2. Вирджил ван Дейк - (Саутгемптон → Ливерпуль - 84,5 млн евро)

3. Эмерик Лапорт (Атлетик → Манчестер Сити – 65 млн евро)

4. Кристиан Пулишич (Боруссия Дортмунд → Челси – 64 млн евро)

5. Пьер-Эмерик Обамеянг (Боруссия Дортмунд → Арсенал - 62,5 млн евро)

6. Бруно Фернандеш (Спортинг → Манчестер Юнайтед - 61,5 млн евро)

7. Луис Диас (Порту → Ливерпуль - 59 млн евро)

8. Фернандо Торрес - (Ливерпуль → Челси – 57 млн евро)

9. Бруно Гимараес — (Лион → Ньюкасл - 45,5 млн евро)

10. Хуан Мата (Челси → Манчестер Юнайтед - 42 млн евро)

Ранее сообщалось, что Мудрика дебютировал за Челси в матче 21-го тура АПЛ против Ливерпуля (0:0).