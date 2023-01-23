Переход Мудрика в Челси стал самым дорогим зимним трансфером в истории английской Премьер-лиги
Мудрик дебютировал за Челси в матче с Ливерпулем (Фото:ФК Челси)
Переход звезды сборной Украины Михаила Мудрика из донецкого Шахтера в лондонский Челси за 100 млн евро стал самым дорогим зимним трансфером в истории английской Премьер-лиги.
Об этом сообщает FourFourTwo.
Мудрик сдвинул с первого места ван Дейка, который в январе 2018 года перешел из Саутгемптона в Ливерпуль за 84,5 млн евро.
Третье место в рейтинге самых дорогих зимних трансферов теперь занимает Эмерик Лапорт, который также в январе 2018 года перешел из Атлетико в Манчестер Сити за 65 млн евро.
Топ-10 самых дорогих трансферов в истории АПЛ:
1. Михаил Мудрик (Шахтер → Челси – 100 млн евро)
2. Вирджил ван Дейк - (Саутгемптон → Ливерпуль - 84,5 млн евро)
3. Эмерик Лапорт (Атлетик → Манчестер Сити – 65 млн евро)
4. Кристиан Пулишич (Боруссия Дортмунд → Челси – 64 млн евро)
5. Пьер-Эмерик Обамеянг (Боруссия Дортмунд → Арсенал - 62,5 млн евро)
6. Бруно Фернандеш (Спортинг → Манчестер Юнайтед - 61,5 млн евро)
7. Луис Диас (Порту → Ливерпуль - 59 млн евро)
8. Фернандо Торрес - (Ливерпуль → Челси – 57 млн евро)
9. Бруно Гимараес — (Лион → Ньюкасл - 45,5 млн евро)
10. Хуан Мата (Челси → Манчестер Юнайтед - 42 млн евро)
Ранее сообщалось, что Мудрика дебютировал за Челси в матче 21-го тура АПЛ против Ливерпуля (0:0).