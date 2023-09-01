«Арсенал — это его клуб». Экс-защитник Челси обвинил агента Мудрика в «разрушении» карьеры украинской звезды 1 сентября, 16:33 Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Бывший футболист Челси Уильям Галлас считает, что Михаил Мудрик принял неправильное решение, став игроком «синих».

Экс-защитник не понимает, почему украинец всегда сидит на скамейке запасных и не получает шанс стать игроком основы. Также Галлас заявил, что агент Мудрика совершил большую ошибку, приведя его в Челси.

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«В прошлом сезоне я сказал, что Мудрик пожалеет о подписании контракта с Челси, потому что считал, что Арсенал — это клуб, где он может проявить себя. Я не знаю, чей это был выбор — Мудрика, его агента или Шахтера.

Я видел его в начале сезона, и он выглядел хорошо, и я думал, что он проведет отличный сезон, но я не знаю, что произошло, почему он всегда на скамейке запасных и почему не получает шанс.

Мне грустно за игроков, которые оказались в такой ситуации. Агент Мудрика принял неправильное решение, приведя его в Челси. Большинство игроков, которые присоединились к Челси, были готовы играть Они очень хорошо адаптировались, даже если в начале им было тяжело. Это показывает, что люди, которые работали над тем, чтобы привлечь игроков, знали, что они делают. Сейчас все немного иначе", — сказал Галлас в комментарии Gambling Zone.

Напомним, что Мудрик стал игроком Челси зимой этого года. Футболист обошелся «синим» в 70 млн евро и еще 30 млн бонусов.

Отметим, что недавно украинец отметился дебютным голом за лондонский клуб, отправив мяч в сетку ворот Брайтона на сборах в США.

Сообщалось, что Мудрик восстановился от травмы, которую получил перед матчем с Лутоном, и опубликовал милую фотографию с тренировки Челси.