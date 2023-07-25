«Сухожилия теперь разогреты». Мудрик шутливо прокомментировал свой впечатляющий прорыв в матче за Челси — видео
Мудрик готовится к новому сезону (Фото:REUTERS/Phil Noble)
Украинский футболист Михаила Мудрика прокомментировал свой мощный рывок в товарищеском матче с Брайтоном (4:3), в котором он отметился дебютным голом за «синих».
Во время поединка Мудрик совершил скоростной прорыв по левому флангу, технично пробросив мяч мимо защитников, чем вызвал восторг у фанатов.
«Сухожилия теперь разогреты», — написал Мудрик в Instagram.
Ранее главный тренер Челси Маурисио Почеттино отреагировал на дебютный гол Мудрика за лондонцев.