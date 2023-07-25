«Сухожилия теперь разогреты». Мудрик шутливо прокомментировал свой впечатляющий прорыв в матче за Челси — видео

25 июля, 09:37
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Мудрик готовится к новому сезону (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Мудрик готовится к новому сезону (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Украинский футболист Михаила Мудрика прокомментировал свой мощный рывок в товарищеском матче с Брайтоном (4:3), в котором он отметился дебютным голом за «синих».

Во время поединка Мудрик совершил скоростной прорыв по левому флангу, технично пробросив мяч мимо защитников, чем вызвал восторг у фанатов.

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«Сухожилия теперь разогреты», — написал Мудрик в Instagram.

Видео дня

https://twitter.com/premierleague/status/1682920130496397312?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1682920130496397312%7Ctwgr%5E7bb2b9ed1e0e19fe2836899541f1f9c775c27ddc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Fuk%2Ffootball%2F1000000083019-mudrik-o-svoem-ryvke-v-matche-s-brajtonom-suxozhiliya-te%2F

Ранее главный тренер Челси Маурисио Почеттино отреагировал на дебютный гол Мудрика за лондонцев.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Михаил Мудрик

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