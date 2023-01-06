«Готовится ехать с клубом на сбор». Агент звезды Шахтера прокомментировал слухи о переходе игрока в Челси или Арсенал 6 января, 19:33 Мудрик пока остается в Шахтере (Фото:ФК Шахтер)

Алексей Алехин, агент футболиста донецкого Шахтера и сборной Украины Михаила Мудрика, прокомментировал слухи о возможном трансфере клиента в лондонские Арсенал и Челси, которые интересуются игроком.

По словам Алехина, Мудрик готовится ехать на сборы с Шахтером, а окончательное решение по трансферу игрока примет руководство донецкого клуба, сообщает Sport Arena.

«Мудрик является игроком Шахтера и решение по его трансферу будет принимать руководство донецкого клуба. Сейчас Михаил готовится ехать с Шахтером на сбор. Доверяйте только официальной информации», — отметил Алехин.



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Ранее сообщалось, что Шахтер отказался от предложения Арсенала продать Мудрика за более 62 млн евро.

После этого в борьбу за украинца вмешался Челси, который, по информации The Telegraph, готов сделать официальное предложение по трансферу украинца, если тот ради «синих» откажется от перехода к «канонирам».

Перед этим директор по футболу Шахтера Дарио Срна намекнул, что дончане готовы продать Мудрика за сумму более 100 млн евро.