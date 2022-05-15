«Амбициозная команда, сильный тренер». Дебютант сборной Украины назвал клуб, в котором хотел бы продолжить карьеру 15 мая, 16:02 Цей матеріал також доступний українською Михаил Мудрик забил гол в дебютном матче за сборную Украины (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик, который недавно дебютировал за сборную Украины, назвал клуб, в котором хотел бы продолжить карьеру.

21-летний футболист заявил, что не прочь перейти в леверкузенский Байер и назвал несколько причин, почему хотел бы продолжить карьеру именно в этом клубе, сообщает Sportarena.

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«Я игрок Шахтера, но если клуб примет предложение Байера — было бы здорово. Для себя я решил, что это единственный клуб, в который я хочу перейти. Чемпионат Германии, молодая амбициозная команда, сильный тренер, Лига чемпионов, новый вызов. Если нет – останусь в Шахтере», — сказал Мудрик.

Мудрик также подтвердил, что им интересовался английский Брентфорд, однако заявил, что переговоры давно завершились и не увенчались успехом.

«При всем уважении, я однозначно не перейду в Брентфорд. Это середняк АПЛ, который не участвует в еврокубках, а для меня важнейший момент - участие в Лиге чемпионов. Я и мои представители поблагодарили Брентфорда за это предложение», — добавил футболист.

11 мая Мудрик результативно дебютировал за сборную Украины в матче против менхенгладбахской Боруссии, забив один из голов национальной команды, который помог одержать победу со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что Брентфорд предлагал за Мудрика 20 млн евро.

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