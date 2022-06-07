Шахтер согласовал с немецким топ-клубом трансфер полузащитника сборной Украины — СМИ

7 июня, 19:00
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Михаил Мудрик недавно дебютировал за сборную Украины (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Михаил Мудрик недавно дебютировал за сборную Украины (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик станет игроком леверкузенского Байера, сообщает Kicker.

По информации СМИ, Байер ранее согласовал условия контракта с Мудриком, а теперь достигли принципиальной договоренности о трансфере с донецким клубом.

Подробности переговоров и условия возможного контракта пока неизвестны, однако сообщается, что стороны близки к тому, чтобы оформить переход 21-летнего игрока официально.

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Ранее директор донецкого Шахтера по футболу Дарио Срна сообщил, что клуб получил официальное предложение от леверкузенского Байера по трансферу Михаила Мудрика.

Сам футболист заявил, что не прочь перейти в леверкузенский Байер.

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Теги:   Футбол Трансферы ФК Шахтер Сборная Украины Бундеслига Чемпионат Германии Байер Леверкузен

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