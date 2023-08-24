«Я очень разочарован». Тренер Челси рассказал о травме Мудрика и сроках восстановления 24 августа, 20:47 Михаил Мудрик не сыграет против Лутона (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Украинский вингер лондонского Челси Михаил Мудрик получил травму и не сыграет в следующем туре английской Премьер-лиги против Лутона, который состоится 25 августа.

Об этом сообщает официальный сайт Челси.

Футболист после осмотра у врачей уже начал реабилитацию.

Сроки восстановления Мудрика не сообщаются, но, по словам главного тренера Челси Маурисио Почеттино, украинец получил незначительное повреждение и выбыл на несколько дней.

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«У Мудрика небольшая травма, он выбыл на несколько дней. Завтра его не будет. Я очень разочарован, потому что это игрок, на которого мы рассчитываем», — сказал Почеттино.

Ранее сообщалось, что Мудрик поблагодарил Челси за поздравления с Днем Независимости.