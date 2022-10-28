Украинская звезда Шахтера во время матча Лиги чемпионов установил рекорд клуба по скорости
Мудрик стал лидером Шахтера в этом сезоне (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)
Полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик установил рекорд клуба по скорости во время матча.
Об этом сообщает пресс-служба Шахтера.
Во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против шотландского Селтика Мудрик развил скорость 36,6 км/ч, что стало новым рекордом клуба с момента, когда такие показатели начали измерять.
Предыдущий рекорд Шахтера составлял 34,9 км/ч. Кому именно принадлежало это достижение пресс-служба клуба не уточняет.
В этом сезоне Лиги чемпионов Мудрик сыграл за Шахтер 5 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.
Всего на счету 21-летнего 6 голов и 7 ассистов в 11 матчах во всех турнирах этого сезона.
Кроме рекорда, в матче с Селтиком (1:1) Михаил Мудрик отметился красивым голом, который помог «горнякам» гарантировать себе еврокубковую весну.