Украинская звезда Шахтера во время матча Лиги чемпионов установил рекорд клуба по скорости

28 октября, 16:52
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Мудрик стал лидером Шахтера в этом сезоне (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Мудрик стал лидером Шахтера в этом сезоне (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик установил рекорд клуба по скорости во время матча.

Об этом сообщает пресс-служба Шахтера.

Во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против шотландского Селтика Мудрик развил скорость 36,6 км/ч, что стало новым рекордом клуба с момента, когда такие показатели начали измерять.

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Предыдущий рекорд Шахтера составлял 34,9 км/ч. Кому именно принадлежало это достижение пресс-служба клуба не уточняет.

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В этом сезоне Лиги чемпионов Мудрик сыграл за Шахтер 5 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

Всего на счету 21-летнего 6 голов и 7 ассистов в 11 матчах во всех турнирах этого сезона.

Кроме рекорда, в матче с Селтиком (1:1) Михаил Мудрик отметился красивым голом, который помог «горнякам» гарантировать себе еврокубковую весну.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Шахтер Селтик

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