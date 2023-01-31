«Большая победа для Челси». Легенда Манчестер Сити оценил трансфер Мудрика 31 января, 13:16 Агуэро завершил карьеру в конце 2021 года (Фото:Серхио Агуэро via Instagram)

Звездный экс-нападающий Манчестер Сити и сборной Аргентины Серхио Агуэро высказал свое мнение по поводу трансфера украинского вингера Михаила Мудрика из донецкого Шахтера в лондонский Челси.

Оценивая зимнее трансферное окно в Англии, Агуэро выделил переход Мудрика как великое достижение Челси, сообщает FootballLondon.

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«Было много трансферов, команды усилились действительно сильными исполнителями. На ум приходит переход Михаила Мудрика в Челси. Это действительно подняло им настроение и выглядит большой победой их команды», — сказал Агуэро.



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Мудрик перешел в Челси из Шахтера за 100 млн евро, что стало самым дорогим зимним трансфером в истории английской Премьер-лиги.

Мудрика дебютировал за Челси в матче 21-го тура АПЛ против Ливерпуля (0:0).

