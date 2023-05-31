Быстрее пули. Мудрик вошел в рейтинг лучших спринтеров английской Премьер-лиги
Мудрик (Фото:REUTERS/Phil Noble)
Игрок сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик попал в рейтинг самых быстрых футболистов АПЛ этого сезона. Ранее Кварцяный не включил Мудрика в свой список украинских топ-футболистов современности.
По версии Opta, украинец занял третье место среди игроков, которые являются самыми быстрыми игроками в английской Премьер-лиге.
Рейтинг самых быстрых футболистов АПЛ сезона 2022/2023:
1. Кайл Уокер (Манчестер Сити) — 37.31 км/ч
2. Бреннан Джонсон (Ноттингем Форест) — 36.70 км/ч
3. Михаил Мудрик (Челси) — 36.63 км/ч
4. Энтони Гордон (Эвертон/Ньюкасл) — 36.61 км/ч
5. Дарвин Нуньес (Ливерпуль) — 36.53 км/ч
Напоминаем, за Челси Мудрик сыграл 15 матчей в АПЛ и отметился двумя результативными передачами.
Стоит отметить, что авторитетное издание включило украинского футболиста в рейтинг худших трансферов АПЛ этого сезона.
Ранее сообщалось, что Мудрик получит золотую медаль чемпионата Украины.