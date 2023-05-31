Быстрее пули. Мудрик вошел в рейтинг лучших спринтеров английской Премьер-лиги 31 мая, 13:51 Мудрик (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Игрок сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик попал в рейтинг самых быстрых футболистов АПЛ этого сезона. Ранее Кварцяный не включил Мудрика в свой список украинских топ-футболистов современности.

По версии Opta, украинец занял третье место среди игроков, которые являются самыми быстрыми игроками в английской Премьер-лиге.

Рейтинг самых быстрых футболистов АПЛ сезона 2022/2023:

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1. Кайл Уокер (Манчестер Сити) — 37.31 км/ч

2. Бреннан Джонсон (Ноттингем Форест) — 36.70 км/ч

3. Михаил Мудрик (Челси) — 36.63 км/ч

4. Энтони Гордон (Эвертон/Ньюкасл) — 36.61 км/ч

5. Дарвин Нуньес (Ливерпуль) — 36.53 км/ч

37.31 - Which players recorded the highest top speeds in the Premier League in 2022-23?



37.31 km/h - Kyle Walker

36.70 km/h - Brennan Johnson

36.63 km/h - Mykhailo Mudryk

36.61 km/h - Anthony Gordon

36.53 km/h - Darwin Núñez



Guardian. pic.twitter.com/fvTKr6Rnhe — OptaJoe (@OptaJoe) May 30, 2023

Напоминаем, за Челси Мудрик сыграл 15 матчей в АПЛ и отметился двумя результативными передачами.

Стоит отметить, что авторитетное издание включило украинского футболиста в рейтинг худших трансферов АПЛ этого сезона.

Ранее сообщалось, что Мудрик получит золотую медаль чемпионата Украины.