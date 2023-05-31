Быстрее пули. Мудрик вошел в рейтинг лучших спринтеров английской Премьер-лиги

31 мая, 13:51
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Мудрик (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Мудрик (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Игрок сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик попал в рейтинг самых быстрых футболистов АПЛ этого сезона. Ранее Кварцяный не включил Мудрика в свой список украинских топ-футболистов современности.

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По версии Opta, украинец занял третье место среди игроков, которые являются самыми быстрыми игроками в английской Премьер-лиге.

Рейтинг самых быстрых футболистов АПЛ сезона 2022/2023:

Видео дня

1. Кайл Уокер  (Манчестер Сити) — 37.31 км/ч

2. Бреннан Джонсон  (Ноттингем Форест) — 36.70 км/ч

3. Михаил Мудрик  (Челси) — 36.63 км/ч

4. Энтони Гордон  (Эвертон/Ньюкасл) — 36.61 км/ч

5. Дарвин Нуньес  (Ливерпуль) — 36.53 км/ч

Напоминаем, за Челси Мудрик сыграл 15 матчей в АПЛ и отметился двумя результативными передачами.

Стоит отметить, что авторитетное издание включило украинского футболиста в рейтинг худших трансферов АПЛ этого сезона.

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Ранее сообщалось, что Мудрик получит золотую медаль чемпионата Украины.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Челси Михаил Мудрик

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