Мудрик восстановился от травмы, опубликовав милую фотографию с тренировки Челси 1 сентября, 10:36 Михаил Мудрик (Фото:Twitter)

Украинский футболист Челси уже на этих выходных может сыграть за лондонский клуб.

Мудрик пропустил матчи против Лутона в чемпионате и с Уимблдоном в Кубке английской лиги из-за травмы, которую получил на тренировке.

В четверг, 31 августа, украинец опубликовал фото в Instagram-stories, в котором сообщил, что приступил к тренировочным занятиям с командой.

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Забавно, что Мудрик добавил фотографию, на которой он оказался в объятиях Мало Гюсто.

«Рад вернуться», — написал футболист.

Фото: instagram.com/mmudryk10

В субботу, 2 сентября, Челси проведет поединок против Ноттингем Форест в рамках АПЛ. Начало встречи в 17:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Зинченко красноречиво оценил потенциал Мудрика в Челси.