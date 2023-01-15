Мудрик пришел на презентацию в Челси с флагом Украины — видео
Мудрик подписал с Челси контракт на 7,5 лет (Фото:ФК Челси)
Лондонский Челси презентовал на домашнем стадионе Стемфорд Бридж украинского новичка команды Михаила Мудрика.
Мудрик вышел на поле Стемфорд Бридж в перерыве матча английской Премьер-лиги между Челси и Кристалл Пелас, в котором лондонцы в итоге победили 1:0.
22-летний игрок появился перед болельщиками Челси с флагом Украины.
Фанаты встретили украинца овациями.
Мудрик перешел в Челси из Шахтера за 100 млн евро, подписав контракт на 7,5 лет. Этот трансфер самым дорогим в истории украинского футбола.
Ранее сообщалось, что Мудрик мог перейти в лондонский Арсенал, однако Шахтер отказался от предложения «канониров» более чем в 62 млн евро.