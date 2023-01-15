Мудрик пришел на презентацию в Челси с флагом Украины — видео 15 января, 19:18 Мудрик подписал с Челси контракт на 7,5 лет (Фото:ФК Челси)

Лондонский Челси презентовал на домашнем стадионе Стемфорд Бридж украинского новичка команды Михаила Мудрика.

Мудрик вышел на поле Стемфорд Бридж в перерыве матча английской Премьер-лиги между Челси и Кристалл Пелас, в котором лондонцы в итоге победили 1:0.

22-летний игрок появился перед болельщиками Челси с флагом Украины.

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Фанаты встретили украинца овациями.

Мудрик перешел в Челси из Шахтера за 100 млн евро, подписав контракт на 7,5 лет. Этот трансфер самым дорогим в истории украинского футбола.

Ранее сообщалось, что Мудрик мог перейти в лондонский Арсенал, однако Шахтер отказался от предложения «канониров» более чем в 62 млн евро.